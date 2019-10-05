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Міськрада Кропивницького виступила проти реалізації "формули Штайнмайера"

Новини » Політика    05.10.2019 - 18:58
Міськрада Кропивницького виступила проти реалізації "формули Штайнмайера"
Фото (kr-rada.gov.ua)

Депутати направили президенту і парламенту застереження щодо реалізації "формули Штайнмайера"

Міська рада Кропивницького направила президенту України Володимиру Зеленському та парламенту застереження щодо реалізації "формули Штайнмайера", а також щодо прийняття нового закону про особливий статус Донбасу. Про це йдеться на сайті міськради.

За звернення на позачерговій сесії проголосували 23 депутати. Сесію скликали за ініціативою громадських активістів міста.

"Ми, депутати Міської ради Кропивницького, рішуче застерігаємо від спроби використання так званої "формули Штайнмайера", що може призвести до втрати української державності і територіальної цілісності країни", - йдеться у зверненні.

Депутати закликали Раду заблокувати прийняття нової редакції і не продовжувати дію закону про особливий статус Донбасу без обговорення закону з громадськістю.

Також у Кропивницькому просять не допустити проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Пропонується не допустити вибори до моменту повного виведення військ РФ з території України, роззброєння незаконних збройних формувань, відновлення контролю над кордоном України, забезпечення перехідного періоду терміном не менше одного року для відновлення інститутів державної влади і повноцінної роботи українських медіа. Окремим пунктом у зверненні депутати закликають не допустити відведення Збройних сил України з укріплених позицій.

Нагадаємо, Хмельницький обласна рада прийняла звернення про неприпустимість прийняття "формули Штайнмайера" для врегулювання ситуації на Донбасі.

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Новини України Кропивницькийформула Штайнмаєра
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