У Луцьку стався вибух в багатоповерхівці, є постраждалий

Фото: наслідки вибуху (vl.npu.gov.ua)

В результаті вибуху постраждав господар

Вранці 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними правоохоронців, вибух в квартирі був побутовим. В результаті вибуху постраждав господар квартири. Постраждалий був госпіталізований для надання медичної допомоги.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини інциденту.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада в одній з багатоповерхівок в Стрию (Львівська область) стався вибух. Мешканець будинку підірвав у під'їзді багатоповерхівки гранату. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Правоохороці встановили та затримали зловмисника. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані сп'яніння.

Також РБК-Україна писало, що у Кропивницкому в багатоповерхівці по вулиці Вокзальній стався вибух. Правоохоронці встановили, що невідомі зловмисники підклали вибухівку в електрощитову. В результаті вибуху ніхто з мешканців будинку не постраждав.