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У Києві відбувся збій у роботі метро

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 12:33
У Києві відбувся збій у роботі метро
Фото: метро в Києві (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.

Про це повідомили в прес-службі "Київського метрополітену".

Проблеми виникли через просадку напруги в мережі. У зв'язку з цим на станціях метро утворилися черги. По гучномовцю повідомляли про проблеми в роботі комп'ютерів і просили скористатися іншим видом громадського транспорту.

"Зараз робота системи відновлено у звичайному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - зазначили в метрополітені.

Из-за сбоя в работе е-билета возле станций киевского метро выстроились длинные очереди. На видео - станция метро «Черниговская». КС То же самое по всему Куеву

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Сьогодні в підземці не працює нічого, в тому числі і QR-код з банківськими картами. Людей в результаті безкоштовно пустили в метро.

Опубліковано Київ Інформ Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Зазначимо, збій у роботі електронного квитка у столичному метро відбувався в кінці 2019 року.

Раніше повідомлялося, що у Києві провели масштабну реконструкцію тепломереж, зараз столиця на фінальній стадії підготовки до наступного опалювального сезону.

Також РБК-Україна писало, що Київська влада буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з COVID-19.

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