У Києві запрацювала автофіксація порушень ПДР: список камер

Фото: система автофіксації (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці і фіксувати порушення

У Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Правопорушення у столиці фіксують 20 камер.

Про це повідомляє у Telegram-каналі Патрульна поліція Києва.

Як зазначається, ці камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці та "у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати".

У поліції нагадали перелік місць, де встановлені камери:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вул. Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берегу)

Північний міст (в напрямку правого берегу)

Броварський проспект. (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берегу)

Південний міст ( в напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

Зазначимо, на сьогодніі система фіксуватиме лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки було перевищено швидкість:

255 гривень - у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год;

510 гривень - при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.

Про порушення ПДР можна буде дізнатися з СМС-повідомлення, листи електронною поштою або за місцем реєстрації, а також на сайтах МВС і Нацполіції, і під час перетину кордону.

Нагадаємо, через карантин в Україні терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.

Перші 50 камер автоматичної фото-і відеофіксації встановлені в Києві та Київській області.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко