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У Києві запрацювала автофіксація порушень ПДР: список камер

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 00:25
У Києві запрацювала автофіксація порушень ПДР: список камер
Фото: система автофіксації (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці і фіксувати порушення

У Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Правопорушення у столиці фіксують 20 камер.

Про це повідомляє у Telegram-каналі Патрульна поліція Києва.

Як зазначається, ці камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці та "у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати".

У поліції нагадали перелік місць, де встановлені камери:

  • вул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вул. Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Північний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Північний міст (в напрямку правого берегу)
  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
  • Броварський проспект/ вул. Будівельників
  • Південний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Південний міст ( в напрямку правого берегу)
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

Зазначимо, на сьогодніі система фіксуватиме лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки було перевищено швидкість:

  • 255 гривень - у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год;
  • 510 гривень - при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.

Про порушення ПДР можна буде дізнатися з СМС-повідомлення, листи електронною поштою або за місцем реєстрації, а також на сайтах МВС і Нацполіції, і під час перетину кордону.

Нагадаємо, через карантин в Україні терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.

Перші 50 камер автоматичної фото-і відеофіксації встановлені в Києві та Київській області.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України КиївПДДвидеонаблюдение
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