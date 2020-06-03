Антирейтинг водіїв: в МВС оприлюднили номери авто, що перевищили швидкість

Фото: водій за кермом (РБК-Україна)

Номери автомобілів закарбувала система автофіксації, яка почала працювати з 1 червня

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував номери автомобілів, які перевищили швидкість на дорогах. Всі машини рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.

Про це повідомив Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Геращенка, це ті автомобілі, яких система автофіксації помітила у вівторок, 2 червня. Заступник глави МВС назвав водіїв цих авто "потенційними вбивцями на дорозі". Однак, він показав номери машин без останніх двох літер, зіславшись на захист персональних даних.

"Кожен з цих порушників обов'язково отримає лист зі штрафом, але поки цей лист дійде до нього, цей водій може накоїти чимало лиха", - написав Геращенко.

Він заявив, що публікація номерних знаків авто може запобігти подальшим порушенням. Також він попросив всіх, хто може знати машини з такими номерами, звернутися до їх водіїв з проханням дотримуватися швидкісного режиму на дорогах.

Крім того, Геращенко опублікував фото автомобіля, який став антирекордсменом за останню добу. Це Porsche Cayenne, водій котрого рухався зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ - Харків.

"Заслужений штраф у 510 гривень буде спрямовано власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву", - зазначив заступник глави МВС.

Нагадаємо, у перший день запуску системи автофіксації поліція Києва та області зареєструвала майже 60 тисяч випадків перевищення швидкості.

Додамо, Києві та області встановлено близько 50 камер фіксації порушень ПДР, РБК-Україна повідомляло їх адреси.

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Автор: Виталия Мазур