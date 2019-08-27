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У центрі Чернівців обвалився будинок

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 12:53
У центрі Чернівців обвалився будинок
Фото: зруйнований будинок у Чернівцях (Facebook.com)

Будинок міг обвалитися через ремонтних робіт

В центральній частині міста Чернівці обвалилася стіна житлового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Чернівецької міськради Василя Продана.

Повідомляється, що обвал фасадної стіни стався ввечері в понеділок, 26 серпня, в приватному будинку по вулиці Руській 66. Під час обвалу в будинку перебувала господиня з дітьми. В результаті події ніхто не постраждав.

"Власники вирішили зробити гідроізоляцію будинку, поки тривають ремонтні роботи на вул. Російської. Фундамент стрічковий, з бутового каменю. Мабуть, тому стіна обрушилася. В цей час вдома перебувала господиня з дітьми. Всі встигли вчасно вийти, ніхто не постраждав", - повідомив Продан.

У центрі Чернівців обвалився будинок
У центрі Чернівців обвалився будинок

Фото: наслідки обвалень (molbuk.ua)

Нагадаємо, в липні РБК-Україна повідомляло, що у Львові під час проведення аварійних робіт у дитячому садку на робітника впала бетонна стіна. Від отриманих травм робітник загинув.

Також повідомлялося, що в Індії стався обвал на будівництві, причиною якого стали сильні проливні дощі і пориви вітру. В результаті події загинули як мінімум 15 осіб, з яких 3 дитини.

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