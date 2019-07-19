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У Львові обвалилася стіна дитсадка, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 17:14
У Львові обвалилася стіна дитсадка, є загиблий
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Під час проведення аварійних робіт на робітника впала стіна

У Львові час виконання аварійних робіт на підпірної стіни дитячого садка обвалився бетонний блок, в результаті якого загинув робітник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Zaxid.net".

Як повідомила начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганык, підпірна стіна була в поганому стані, її встановлювала приватна фірма. Під час виконання робіт на співробітника зрушилася бетонна стіна і його не вдалося врятувати.

"Була створена комісія, яка визнала стінку аварійної. І нами було підготовлено документи на міську комісію ТЕБ та НС, де було прийнято рішення виділити кошти з резервного фонду бюджету міста Львова для того, щоб ліквідувати аварійну ситуацію. Відповідно була визначена компанія для проведення протиаварійних робіт", - повідомила Довганык.

За словами завідуючої садочка, фірма підійшла до робіт відповідально, загородили повністю, щоб не було доступу дітям і стороннім особам до стінки і почали ремонтні роботи.

"Сьогодні під час виконання робіт на працівника зрушився бетонний блок. На місце події оперативно були викликані підрозділи ДСНС і швидку медичну допомогу. Втім врятувати робочого не вдалося", - повідомила Довганык.

За словами співробітника поліції, робітникові було 25 років. Робітники копали траншею, один з них знаходився в рові. На нього зрушилася бетонна стіна, а зверху засипало землею.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії внаслідок сильного дощу та поривів вітру стався обвал стіни на будівництві, що призвело до загибелі щонайменше 15 осіб.

Крім того, в Камбоджі в результаті обвалу семиповерхового будинку загинули 7 людей, ще кілька десятків людей постраждали. Обвал стався під час будівництва багатоповерхівки у прибережному місті Sihanoukville. Під час обвалу на будівельному майданчику знаходилися близько 50 співробітників.

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