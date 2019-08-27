ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Черновцов обрушился дом

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 12:53
В центре Черновцов обрушился дом
Фото: разрушенный дом в Черновцах (Facebook.com)

Дом мог обрушиться из-за ремонтных работ

В центральной части города Черновцы обрушилась стена жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана.

Сообщается, что обвал фасадной стены произошел вечером в понедельник, 26 августа, в частном доме по улице Русской 66. Во время обвала в доме находилась хозяйка с детьми. В результате происшествия никто не пострадал.

"Владельцы решили сделать гидроизоляцию дома, пока идут ремонтные работы на ул. Русской. Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обрушилась. В это время дома находилась хозяйка с детьми. Все успели вовремя выйти, никто не пострадал", - сообщил Продан.

В центре Черновцов обрушился дом
В центре Черновцов обрушился дом

Фото: последствия обрушений (molbuk.ua)

Напомним, в июле РБК-Украина сообщало, что во Львове во время проведения аварийных работ в детском саду на рабочего упала бетонная стена. От полученных травм рабочий погиб.

Также сообщалось, что в Индии произошел обвал на стройке, причиной которого стали сильные проливные дожди и порывы ветра. В результате происшествия погибло как минимум 15 человек, из которых 3 ребенка.

В Днепропетровской области в результате обвала здания погиб человек В Кабмине назвали первые выводы по обвалу на шахте "Лесная"
Новости Украины Черновцыобвал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь