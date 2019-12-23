У Києві затримали трьох осіб, які за рік 15 разів "мінували" ТРЦ

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Замовником дзвінків про замінування торгового центру був його попередній власник

Служба безпеки України в Києві затримала трьох осіб, які протягом року 15 разів повідомляли про псевдомінування одного зі столичних торгово-розважальних комплексів (ТРЦ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, фігуранти дзвонили в правоохоронні органи з погрозами вчинення вибухів в одному з ТРЦ у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екс-керівник служби охорони комплексу.

"За попередньою інформацією, через "мінування" ТРЦ колишні власники намагалися помститися нинішнім керівникам установи через невирішений комерційний спір", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом року зловмисники вчинили такі дії 15 разів. За кожен дзвінок вони отримували від 100 до 150 доларів.

"Сума завданих збитків за проведення заходів реагування на повідомлення зловмисників складає більш як 3 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні

Чотирьом фігурантам справи повідомили про підозру у ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему незаконного отримання паспортів країни Євросоюзу в Україні. Послугою намагалися скористатися близько 2 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Києві викрили казино, яке діяло при пособництві правоохоронців.