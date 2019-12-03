Центральний вокзал Києва відновив роботу у штатному режимі

Центральний залізничний вокзал у Києві відновив роботу після повідомлення про мінування та працює в штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Про мінування вокзалу у Києві повідомляли 26 листопада. Тоді також тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу. Правоохоронці перевірили будівлю і територію, однак не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.

РБК-Україна писало, що за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Раніше Київська місцева прокуратура № 6 повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького Кіровоградської області у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу президента України