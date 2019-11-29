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"Мінеру" Офіса президента повідомили про підозру

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 17:33
"Мінеру" Офіса президента повідомили про підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Про мінування повідомив житель Кропивницького

Київська місцева прокуратура № 6 повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького Кіровоградської області у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу президента України.
на вулиці Банковій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомлення про замінування надійшло 26 листопада 2019 року. Правоохоронці та спеціалісти вибухотехнічної служби, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

В результаті проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу "мінера" та затримати його.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового мінування шкіл у Дніпрі, яке сталося сьогодні, 28 листопада.

РБК-Україна писало, що у Запорізькій області встановили особу людини, яка повідомила про намір підірвати відділення поліції.

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