Центральную Европу освободили от российской нефти, - глава польского Orlen

Контракт с "Роснефтью" на поставку российской нефти на НПЗ "Литвинов" в Чехии стал последним, связывающим Orlen с российской нефтью,

"Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти", - заявил Фафара на пресс-конференции.

Отказ от российской нефти

В апреле Чешская Республика заявила, что впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти после завершения модернизации пропускной способности трубопровода TAL, идущего с запада.

После вторжения России на Украину чешское правительство стремилось положить конец своей частичной зависимости от трубопровода "Дружба", который на протяжении десятилетий осуществлял поставки из России и обеспечивал около половины годового импорта нефти в страну.