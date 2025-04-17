Чехия поставила точку в зависимости от российской нефти

Чехия впервые в истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Это стало возможным благодаря проекту по расширению западного трубопровода TAL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала, которого цитирует Ceske noviny.

По словам Фиала, Чехия впервые более чем за 60 лет стала независимой от нефтепровода "Дружба".

"Первые увеличенные поставки нероссийской нефти прибыли из итальянского порта Триест на Центральную нефтебазу в Нелагозеву в среду. Сегодня днем MERO CR начнет транспортировать сырую нефть своему владельцу, компании Orlen Unipetrol, на НПЗ в Литвинове", - рассказал директор MERO CR.

Отныне Чехия способна перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов. Этого будет достаточно, чтобы покрыть потребление нефтеперерабатывающих заводов в стране.

"Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", - заявил премьер.