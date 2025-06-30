Центральну Європу звільнили від російської нафти, - глава польського Orlen

Контракт з "Роснефтью" на поставку російської нафти на НПЗ "Литвинов" у Чехії став останнім, що пов'язує Orlen з російською нафтою,

"Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти", - заявив Фафара на прес-конференції.

Відмова від російської нафти

У квітні Чеська Республіка заявила, що вперше у своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти після завершення модернізації пропускної спроможності трубопроводу TAL, що йде із заходу.

Після вторгнення Росії в Україну чеський уряд прагнув покласти край своїй частковій залежності від трубопроводу "Дружба", який упродовж десятиліть здійснював поставки з Росії та забезпечував близько половини річного імпорту нафти в країну.