Центральную Европу освободили от российской нефти, - глава польского Orlen
Польский нефтеперерабатывающий завод Orlen не будет закупать российскую нефть для своего чешского НПЗ после 30 июня.
Об этом заявил генеральный директор компании Иренеуш Фафара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Контракт с "Роснефтью" на поставку российской нефти на НПЗ "Литвинов" в Чехии стал последним, связывающим Orlen с российской нефтью,
"Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти", - заявил Фафара на пресс-конференции.
Отказ от российской нефти
В апреле Чешская Республика заявила, что впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти после завершения модернизации пропускной способности трубопровода TAL, идущего с запада.
После вторжения России на Украину чешское правительство стремилось положить конец своей частичной зависимости от трубопровода "Дружба", который на протяжении десятилетий осуществлял поставки из России и обеспечивал около половины годового импорта нефти в страну.
В конце прошлого года чешский трубопроводный оператор MERO завершил модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL), по которому нефть из танкеров в итальянском порту Триест транспортируется в Германию, где она поступает в трубопровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов (IKL) в Чешскую Республику.
Orlen сообщил, что в настоящее время чешские НПЗ получают сырую нефть, в частности, из регионов Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки, а также Африки.
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