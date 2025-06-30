ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Центральную Европу освободили от российской нефти, - глава польского Orlen

Украина, Понедельник 30 июня 2025 11:36
UA EN RU
Центральную Европу освободили от российской нефти, - глава польского Orlen Фото: Иренеуш Фафара (bankier pl)
Автор: Александр Белоус

Польский нефтеперерабатывающий завод Orlen не будет закупать российскую нефть для своего чешского НПЗ после 30 июня.

Об этом заявил генеральный директор компании Иренеуш Фафара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Контракт с "Роснефтью" на поставку российской нефти на НПЗ "Литвинов" в Чехии стал последним, связывающим Orlen с российской нефтью,

"Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти", - заявил Фафара на пресс-конференции.

Отказ от российской нефти

В апреле Чешская Республика заявила, что впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти после завершения модернизации пропускной способности трубопровода TAL, идущего с запада.

После вторжения России на Украину чешское правительство стремилось положить конец своей частичной зависимости от трубопровода "Дружба", который на протяжении десятилетий осуществлял поставки из России и обеспечивал около половины годового импорта нефти в страну.

В конце прошлого года чешский трубопроводный оператор MERO завершил модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL), по которому нефть из танкеров в итальянском порту Триест транспортируется в Германию, где она поступает в трубопровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов (IKL) в Чешскую Республику.

Orlen сообщил, что в настоящее время чешские НПЗ получают сырую нефть, в частности, из регионов Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки, а также Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Чехия
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу