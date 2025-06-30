Центральну Європу звільнили від російської нафти, - глава польського Orlen
Польський нафтопереробний завод Orlen не буде закуповувати російську нафту для свого чеського НПЗ після 30 червня.
Про це заявив генеральний директор компанії Іренеуш Фафара, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Контракт з "Роснефтью" на поставку російської нафти на НПЗ "Литвинов" у Чехії став останнім, що пов'язує Orlen з російською нафтою,
"Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти", - заявив Фафара на прес-конференції.
Відмова від російської нафти
У квітні Чеська Республіка заявила, що вперше у своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти після завершення модернізації пропускної спроможності трубопроводу TAL, що йде із заходу.
Після вторгнення Росії в Україну чеський уряд прагнув покласти край своїй частковій залежності від трубопроводу "Дружба", який упродовж десятиліть здійснював поставки з Росії та забезпечував близько половини річного імпорту нафти в країну.
Наприкінці минулого року чеський трубопровідний оператор MERO завершив модернізацію Трансальпійського трубопроводу (TAL), яким нафту з танкерів в італійському порту Трієст транспортують у Німеччину, де вона надходить у трубопровід Інгольштадт-Кралупи-Литвинов (IKL) у Чеську Республіку.
Orlen повідомив, що наразі чеські НПЗ отримують сиру нафту, зокрема, з регіонів Північного моря і Середземномор'я, Саудівської Аравії, Південної та Північної Америки, а також Африки.
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