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Центральну Європу звільнили від російської нафти, - глава польського Orlen

Україна, Понеділок 30 червня 2025 11:36
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Центральну Європу звільнили від російської нафти, - глава польського Orlen Фото: Іренеуш Фафара (bankier pl)
Автор: Олександр Білоус

Польський нафтопереробний завод Orlen не буде закуповувати російську нафту для свого чеського НПЗ після 30 червня.

Про це заявив генеральний директор компанії Іренеуш Фафара, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Контракт з "Роснефтью" на поставку російської нафти на НПЗ "Литвинов" у Чехії став останнім, що пов'язує Orlen з російською нафтою,

"Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти", - заявив Фафара на прес-конференції.

Відмова від російської нафти

У квітні Чеська Республіка заявила, що вперше у своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти після завершення модернізації пропускної спроможності трубопроводу TAL, що йде із заходу.

Після вторгнення Росії в Україну чеський уряд прагнув покласти край своїй частковій залежності від трубопроводу "Дружба", який упродовж десятиліть здійснював поставки з Росії та забезпечував близько половини річного імпорту нафти в країну.

Наприкінці минулого року чеський трубопровідний оператор MERO завершив модернізацію Трансальпійського трубопроводу (TAL), яким нафту з танкерів в італійському порту Трієст транспортують у Німеччину, де вона надходить у трубопровід Інгольштадт-Кралупи-Литвинов (IKL) у Чеську Республіку.

Orlen повідомив, що наразі чеські НПЗ отримують сиру нафту, зокрема, з регіонів Північного моря і Середземномор'я, Саудівської Аравії, Південної та Північної Америки, а також Африки.

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