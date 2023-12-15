В оккупированном Донецке под ударом оказалась нефтебаза, вспыхнул пожар (фото)

В оккупированном Донецке сегодня вечером, 15 декабря, прогремели взрывы. Под ударом оказалась нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и российское пропагандистское издание " ТАСС ".

Отмечается, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города.

Telegram-каналы опубликовали фотографию последствий попадания по нефтебазе.

Фото: Последствия удара (t.me/itsdonetsk)

Официальной информации об обстреле Донецка пока не поступало.

Свежая информация

"ТАСС" опубликовало фотографии с места "прилета". На фото можно увидеть сильный пожар на нефтебазе.

Фото: Последствия "прилета" (t.me/tass_agency)

Взрывы в Донецке

Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Недавно спецназовцы украинской разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке.

Также в результате недавнего обстрела оккупированного Донецка пострадало здание, в котором россияне зарегистрировали "Центр беспилотных систем".