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У центр Умані влучив снаряд: загинув цивільний, ще п'ятеро госпіталізовані

Автор: Марія Кучерявець

У центр міста Умань влучив снаряд. Внаслідок чого загинув цивільний, а ще пятьох доставили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко.

"У центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні", - написав він.

Він нагадав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок.

"Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси", - розповів Скічко.

За його словами, для тих, хто на власному транспорті, необхідно їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції), а там дії громадян координуватимуть представники РДА.

Раніше стало відомо, що прикордонних пунктах Херсонської області ведуться активні бойові дії.

Також РБК-Україна писало, в Луганській області ведуться бої на кордоні. Війська РФ намагаються танками прорватися вглиб області.

Додамо, українські солдати відбили місто Щастя в Луганській області. В результаті загинули 50 російських військових.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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