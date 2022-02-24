Українські військові відбили місто Щастя в Луганській області
Фото: українські солдати відбили Щастя (facebook.com/rnbou)
Українські військові відбили місто Щастя в Луганській області. Було вбито 50 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Щастя відбито, противник поніс втрати. Місто Щастя (Луганська обл.), яке було атаковане російським агресором, відвойоване. При спробі нападу знищена техніка і вбито близько 50 ворогів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в офісі президента заявили, що українські військові ведуть бої на деяких напрямкахх, однак сили окупантів відкинуті.
Як повідомляло РБК-Україна, у Київській області ворожі снаряди влучили у прикордонний пункт.