У центр Умані влучив снаряд: загинув цивільний, ще п'ятеро госпіталізовані
У центр міста Умань влучив снаряд. Внаслідок чого загинув цивільний, а ще пятьох доставили до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко.
"У центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні", - написав він.
Він нагадав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок.
"Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси", - розповів Скічко.
За його словами, для тих, хто на власному транспорті, необхідно їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції), а там дії громадян координуватимуть представники РДА.
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