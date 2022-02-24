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В центр Умани попал снаряд: погиб гражданский, еще пятеро госпитализированы

Новина українською →
Умань, Четверг 24 февраля 2022 10:28
В центр Умани попал снаряд: погиб гражданский, еще пятеро госпитализированы Фото: в центр Умани попал снаряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В центр города Умань попал снаряд. В результате погиб гражданский, а еще пятерых доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Александра Скичко.

"В центральную часть города попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице", - написал он.

Он напомнил, что в Уманском районе объявлена эвакуация население в радиусе воинской части-30 км от Рассешек.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без машин: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG.Там будут ждать автобусы", - рассказал Скичко.

По его словам, для тех, кто на собственном транспорте, необходимо ехать по автодороге Н-16 до круга, поворот на Тальное (возле автостанции), а там действия граждан будут координировать представители РГА.

Ранее стало известно, что пограничных пунктах Херсонской области ведутся активные боевые действия.

Также РБК-Украина писало, в Луганской области ведутся бои на границе. Войска РФ пытаются танками прорваться вглубь области.

Добавим, украинские солдаты отбили город Счастье в Луганской области. В результате погибли 50 российских военных.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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