В центр Умани попал снаряд: погиб гражданский, еще пятеро госпитализированы

В центр города Умань попал снаряд. В результате погиб гражданский, а еще пятерых доставили в больницу.

"В центральную часть города попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице", - написал он.

Он напомнил, что в Уманском районе объявлена эвакуация население в радиусе воинской части-30 км от Рассешек.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без машин: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG.Там будут ждать автобусы", - рассказал Скичко.

По его словам, для тех, кто на собственном транспорте, необходимо ехать по автодороге Н-16 до круга, поворот на Тальное (возле автостанции), а там действия граждан будут координировать представители РГА.

Ранее стало известно, что пограничных пунктах Херсонской области ведутся активные боевые действия.