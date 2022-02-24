В центр Умани попал снаряд: погиб гражданский, еще пятеро госпитализированы
В центр города Умань попал снаряд. В результате погиб гражданский, а еще пятерых доставили в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Александра Скичко.
"В центральную часть города попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице", - написал он.
Он напомнил, что в Уманском районе объявлена эвакуация население в радиусе воинской части-30 км от Рассешек.
"Массовые пункты сбора для тех, кто без машин: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG.Там будут ждать автобусы", - рассказал Скичко.
По его словам, для тех, кто на собственном транспорте, необходимо ехать по автодороге Н-16 до круга, поворот на Тальное (возле автостанции), а там действия граждан будут координировать представители РГА.
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