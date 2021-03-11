Центр протидії дезінформації запустять на базі РНБО. Стало відомо коли

Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони України. Очікується, що він може запрацювати вже наступного тижня.

"Найближчим часом розпочне свою роботу такий міжнародний центр, який буде створено на базі РНБО. Цей орган не буде політичним, президент буде здійснювати контроль і стежити за його діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне роботу", - зазначив Єрмак.

Він додав, що на сьогодні декілька міжнародних партнерів підтвердили зацікавленість в участі в роботі цього центру.