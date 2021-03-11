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Центр противодействия дезинформации запустят на базе СНБО. Стало известно когда

Автор: РБК-Украина

Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается, что он может заработать уже на следующей неделе.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В ближайшее время начнет свою работу такой международный центр, кторый будет создан на базе СНБО. Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу", - отметил Ермак.

Он добавил, что на сегодня несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.

Отметим, ожидается, что Международный центр противодействия дезинформации будет оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве.

Напомним, ранее Ермак рассказал об информационной войне против Украины и заявил, что против нее воюют батальоны интернет-троллей и ботов.

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Новости Украины СНБОпропагандафейкАндрей Ермак
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