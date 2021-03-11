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Єрмак: проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 13:34
Єрмак: проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів. Це є одним з елементів гібридної війни.

Про це на форумі "Україна 30" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка вражає не тіло, а мозок і серце людей", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що інформаційна війна є одним з проявів гібридної війни проти України.

Нагадаємо, сьогодні на форумі представлять Центр протидії дезінформації в Україні.

Як розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, цей центр буде протидіяти міжнародній дезінформації, оцінювати медійні загрози і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі. Очікується, що це буде великий міжнародний центр, який має запрацювати вже наступного тижня.

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