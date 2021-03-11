Єрмак: проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів

В інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів. Це є одним з елементів гібридної війни.

Про це на форумі "Україна 30" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка вражає не тіло, а мозок і серце людей", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що інформаційна війна є одним з проявів гібридної війни проти України.