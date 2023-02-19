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Россияне ударили из "Смерчей" по Украинску на Донбассе: повреждены 19 домов и школы

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Донбасс, Воскресенье 19 февраля 2023 10:07
Россияне ударили из "Смерчей" по Украинску на Донбассе: повреждены 19 домов и школы Фото: россияне ударили из "Смерчей" по Украинску Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 18 февраля, российские оккупанты ударили из "Смерчей" по Украинску Донецкой области, повреждены два десятка домов. Также "Градами" враг накрыл Авдеевку, за сутки в регионе ранены 2 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Посреди дня враг ударил из "Смерчей" по Украинску - повреждено 19 жилых домов, школа и спортивная школа", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, на Донецком направлении интенсивный огонь россияне вели по Авдеевке - город подвергся 2 артобстрелам и 2 обстрелам из "Градов".

"Поврежден Дом культуры и многочисленные жилые дома – точные последствия выясняем", - добавил глава региона.

Кириленко уточнил, что за 18 февраля россияне ранили двух жителей Донецкой области: в Бахмуте и Воздвиженке.

Как сообщалось, в воскресенье утром, 19 февраля, российские оккупанты совершили ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

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