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Центр нацсопротивления получил техническую документацию российских средств ПВО

Суббота 10 августа 2024 01:33
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Центр нацсопротивления получил техническую документацию российских средств ПВО Фото: украинский Центр нацсопротивления получил документацию к российским системам ПВО (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Центр национального сопротивления (ЦНС) получил и опубликовал техническую документацию российских комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦНС.

Отмечается, что из-за успешного массового поражения систем противовоздушной обороны в оккупированном Крыму, Кремль хаотично перебрасывает на полуостров подкрепление из разных регионов России. Однако не все военнослужащие Воздушных сил желают становиться мишенью.

Поэтому неравнодушные передали ЦНС техническую документацию ЗРГК "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1".

Посмотреть документацию можно по следующей ссылке.

Ситуация на оккупированных территориях

Украинские партизаны уничтожили логистический узел россиян во временно оккупированном Донецке.

Также, по данным ЦНС, захватчики внедряют новые ограничения для местных жителей во временно оккупированных районах Херсонской области.

Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой области оккупанты длительное время не выплачивают зарплаты шахтерам.

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