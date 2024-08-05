Захватчики на оккупированной части Херсонской области вводят новые ограничения для местных

С 1 сентября враг вводит на временно оккупированных территориях Новокаховского района Херсонской области пропускной режим. Данные меры принимаются захватчиками с целью усиления фильтрационных мер местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Прежде всего речь идет о Новой Каховке и 15-ти километровую зону. Прием заявок на получение необходимой бумажки уже был начат в российских оккупационных администрациях области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, под таким прикрытием враг в очередной раз проводит фильтрационные мероприятия. Ведь так называемый пропуск не понадобится местным жителям с российским паспортом и пропиской.

Также в Центре нацсопротивления отметили, что контроль всех гражданских, планирующих выезд из временно оккупированной Херсонской области, усилился. Это касалось тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку.