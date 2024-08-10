Центр нацспротиву отримав технічну документацію російських засобів ППО

Центр національного спротиву (ЦНС) отримав та опублікував технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦНС.

Зазначається, що через успішне масове ураження систем протиповітряної оборони в окупованому Криму, Кремль хаотично перекидає на півострів підкріплення з різних регіонів Росії. Однак не всі військовослужбовці Повітряних сил бажають ставати мішенню.

Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію ЗРГК "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".

Переглянути документацію можна за наступним посиланням.

Закликаємо журналістів допомогти у поширенні документації, адже відповідна інформація поширюється для виробників дронів, щоб ефективно налагоджувати систему обходу російських ППО.