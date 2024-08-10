Центр нацспротиву отримав технічну документацію російських засобів ППО
Центр національного спротиву (ЦНС) отримав та опублікував технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦНС.
Зазначається, що через успішне масове ураження систем протиповітряної оборони в окупованому Криму, Кремль хаотично перекидає на півострів підкріплення з різних регіонів Росії. Однак не всі військовослужбовці Повітряних сил бажають ставати мішенню.
Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію ЗРГК "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".
Переглянути документацію можна за наступним посиланням.
Закликаємо журналістів допомогти у поширенні документації, адже відповідна інформація поширюється для виробників дронів, щоб ефективно налагоджувати систему обходу російських ППО.
Ситуація на окупованих територіях
Українські партизани знищили логістичний вузол росіян у тимчасово окупованому Донецьку.
Також, за даними ЦНС, загарбники впроваджують нові обмеження для місцевих жителів у тимчасово окупованих районах Херсонської області.
Крім того, на окупованих територіях Донецької області окупанти тривалий час не виплачують зарплати шахтарям.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.