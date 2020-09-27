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У центр Мінська стягнули військових і обмежили рух, почалися затримання

Мінськ , Неділя 27 вересня 2020 13:59
У центр Мінська стягнули військових і обмежили рух, почалися затримання
Фото: автозаки в Мінську (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 27 вересня, в центр Мінська стягнули військову техніку та обмежили рух транспорту. Силовики пояснюють такі дії бажанням "уникнути НП".

Про це повідомляє видання TUT.by.

Як зазначається, в центр білоруської столиці стягнули військову техніку - біля стели "Мінськ - місто-герой" були помічені колони БТР. Також військова техніка, розташована біля резиденції глави держави - Палацу незалежності. Серед інших очевидці побачили там автомобілі з колючим дротом, БМП та бронеавтомобілі.

Видання відзначає, що як мінімум одну людину затримали.

"Біля ТЦ "Галерея" невідомі в масках і балаклавах, а також співробітники ОМОН оглядають людей. Затримано як мінімум одного чоловіка, в руках у нього був букет з білих і червоних квітів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, о 13:15 на вхід і вихід закрили центральні станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Купалівська", "Немига", "Фрунзенська". Потяги слідують без зупинки на даних станціях.

Нагадаємо, 26 вересня в Білорусі правоохоронці затримали 150 учасників демонстрацій. З них все ще під вартою перебувають 116 осіб.

Крім цього, сьогодні в Мінську повинна відбутися так звана "народна інавгурація" Світлани Тіхановської.

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