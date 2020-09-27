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У Білорусі МВС буде обмежувати рух особистого і громадського транспорту

Білорусь, Неділя 27 вересня 2020 12:22
У Білорусі МВС буде обмежувати рух особистого і громадського транспорту
Фото: Ольга Чемоданова (facebook.com mvdgovby)
Автор: Юлія Струк

У Білорусі Міністерство внутрішніх справ буде обмежувати рух транспорту. Йдеться як про особистий, так і про громадський.

Про це повідомила прес-секретар МВС республіки Ольга Чемоданова у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні, 27 вересня, щоб уникнути надзвичайних подій міліцією вживатимуться заходи щодо обмеження руху як особистого, так і громадського транспорту, в тому числі метро", - зазначено в повідомленні.

У МВС також закликали не відгукуватися на заклики "брати участь у несанкціонованих масових заходах".

"Ми приносимо вибачення за незручності, які створюють учасники протестних акцій, "розважаючись" на проїжджій частині і не замислюючись, які проблеми створюють для оточуючих", - заявили в білоруському міністерстві.

Нагадаємо, 26 вересня у Білорусі правоохоронці затримали 150 учасників акцій протесту. З них все ще під вартою перебувають 116 осіб.

Як писало РБК-Україна, так звана "народна інавгурація" Світлани Тіхановської повинна відбутися у Мінську в неділю, 27 вересня.

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