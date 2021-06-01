ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Володимирському узвозі в Києві обмежують рух до 31 липня

Новость на русском →
Вівторок 01 червня 2021 13:31
На Володимирському узвозі в Києві обмежують рух до 31 липня Фото: у Києві через ремонт перекриють рух транспорту по Володимирському узвозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві частково обмежать рух на Володимирському узвозі. Обмеження будуть діяти до 31 липня.

Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".

Так, по вказаній вулиці розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Проведення робіт анонсували раніше.

Роботи виконуватимуть на різних ділянках. Під час ремонту рух частково обмежено.

РБК-Україна писало, що у Києві з 2 червня закриють рух швидкісного трамвая на Борщагівку.

Також в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

Нагадаємо, в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення. Втім, заборонено їхати за умови, якщо у денну пору температура повітря вище +28 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство транспорт
NEWS
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля