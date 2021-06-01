На Володимирському узвозі в Києві обмежують рух до 31 липня
Фото: у Києві через ремонт перекриють рух транспорту по Володимирському узвозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві частково обмежать рух на Володимирському узвозі. Обмеження будуть діяти до 31 липня.
Так, по вказаній вулиці розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Проведення робіт анонсували раніше.
Роботи виконуватимуть на різних ділянках. Під час ремонту рух частково обмежено.
РБК-Україна писало, що у Києві з 2 червня закриють рух швидкісного трамвая на Борщагівку.
Також в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.
Нагадаємо, в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення. Втім, заборонено їхати за умови, якщо у денну пору температура повітря вище +28 градусів.