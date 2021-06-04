Киян попередили про зміну руху транспорту в суботу: схеми об'їзду
Завтра, 5 червня, через масові заходи в кількох районах Києва відбудуться зміни в роботі наземного громадського транспорту. Завтра в столиці відбудеться " Всеукраїнський велодень" та концерт "Зірки світової опери".
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.
Із 09:00 до 18:00 у Києві проходитиме "Всеукраїнський велодень в Києві". Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа - вул. Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вул. Хрещатик - Володимирський узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вул. Набережно-Рибальська - Північний міст - вул. Труханівська - парк "Муромець".
Із 09:30 год до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30 год) рух тролейбусів та автобусів у звичайному режимі руху буде організовано:
- тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
- тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. "Дарниця" до вул. Милославської;
- тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. "Почайна";
- автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;
- автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі - вул. Почайнинська - вул. Іллінська - вул. Волоська - вул. Григорія Сковороди - вул. Межигірська - вул. Новокостянтинівська - просп. Степана Бандери - Північний міст, далі - за діючим маршрутом;
Рух автобусів у режимі маршрутного таксі:
- № 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);
- № 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).
Також цього дня з 19:30 до 21:30 год на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт "Зірки світової опери".
Рух тролейбусів буде організовано:
- тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
- тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, 2 червня в Києві зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Очікується, що трамваї не будуть ходити до залізничного вокзалу до 15 серпня.