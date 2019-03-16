До центру Києва через акцію націоналістів стягнули поліцію

На акції "Нацкорпуса" заплановано участь близько 10 тисяч осіб

В центр Киева из-за акции "Национального корпуса" стянули силовиков, к охране порядка привлекли 3 тыс. полицейских и военных Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что сегодня в Киеве пройдет несколько акций, самая массовая из которых с участием до 10 тысяч человек пройдет в центре города. К охране порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии.

Отметим, вокруг Администрации президента перекрыли улицы еще в ночь на 16 марта. В частности, перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. На закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

Кроме того, до этого посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом "Национального корпуса" на Майдане Независимости. Отметим, участники массовых акций намерены потребовать от руководства страны и правоохранительных органов привлечь к ответственности виновных в хищении оборонных средств, в частности, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.