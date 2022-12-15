Центр Донецка попал под обстрел из РСЗО: что известно

Фиксируются разрушения в центральном районе Донецка в результате обстрела из РСЗО.

По данным донецких пабликов, "прилеты" были на бульваре Школьном, проспекте Театральном и на улицах Набережной и Артема. После на месте обстрелов вспыхнули пожары.

Как утверждает российский пропагандист Андрей Руденко в своем Telegram, было выпущено 40 снарядов "по жилому району", и называет атаку "самым мощным обстрелом центральной части города за всю войну с 2014 года".

При этом в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" обращают внимание на очередную провокацию российских захватчиков и их практике обстрелов подконтрольных им населенных пунктов, чтобы затем лживо обвинить украинских военных.

"Русня в очередной раз коварно обстреляла в.о.Донецк из реактивных установок залпового огня. Местные жители сообщают, что звук был таким, как стреляют из пригорода", - говорится в публикации.