Центр оккупированного Донецка под обстрелом, вспыхнули пожары (видео)
Центр временно оккупированного Донецка сегодня, 6 декабря под обстрелом. В городе "прилеты" и пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Ворошиловский район Донецка сегодня днем под обстрелом над центром города поднимаются клубы дыма", - пишут местные СМИ.
Тем временем оккупационные "власти" сообщают о попадании снарядов в здание бизнес-центра "Центавр плаза", в районе стадиона "Донбасс Арена" и Крытого рынка.
Также горят автомобили и торговые павильоны в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.
Кроме того, местные СМИ пишут об обстреле Киевского района города. Вместе с тем, в Калининском районе сообщают о "прилете" во Дворец спорта "Дружба".
В свою очередь власти "ДНР" уже заявили о раненых в результате обстрела, но количество не называют.
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