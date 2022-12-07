Россия обстреляла Донецк, чтобы обвинить Украину: SPRAVDI показал доказательства

Оккупанты в очередной раз обвинили Вооруженные силы Украины в якобы обстреле Донецка. Однако удары нанесли сами россияне, о чем свидетельствуют места прилетов.

Во вторник, 6 декабря оккупационные "власти" Донецка заявили, что ВСУ якобы обстреляли город и убили шесть человек.

Но в SPRAVDI объяснили, что украинские военные никак не могли нанести такой удар со своих позиций. Ведь тогда снарядам пришлось бы разворачиваться в воздухе на 180 градусов.

"А это – невозможно", - сказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Они добавили, что оккупанты регулярно обвиняют Силы обороны Украины в обстрелах, совершаемых военными Российской Федерации.

"Если обратить внимание на расположение мест прилетов становится очевидным, что запуски происходили с оккупированной территории", - подчеркнули в SPRAVDI.