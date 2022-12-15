Центр Донецька потрапив під обстріл із РСЗВ: що відомо

Фіксуються руйнування у центральному районі Донецька внаслідок обстрілу з РСЗВ.

За даними донецьких пабліків, "прильоти" були на бульварі Шкільному, проспекті Театральному та на вулицях Набережної та Артема. Потім на місці обстрілу спалахнули пожежі.

Як стверджує російський пропагандист Андрій Руденко у своєму Telegram, було випущено 40 снарядів "по житловому району", і називає атаку "найпотужнішим обстрілом центральної частини міста за всю війну з 2014 року".

При цьому в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" звертають увагу на чергову провокацію російських загарбників та їхню практику обстрілів підконтрольних їм населених пунктів, щоб потім брехливо звинуватити українських військових.

"Русня вкотре підступно обстріляла т.о. Донецьк з реактивних установок залпового вогню. Місцеві жителі повідомляють, що звук був таким, як стріляють із передмістя", - йдеться у публікації.