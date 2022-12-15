Центр Донецка попал под обстрел из РСЗО: что известно
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы в результате обстрела из реактивных установок залпового огня утром в четверг, 15 декабря. При этом российские пропагандисты обвиняют в атаке ВСУ, хотя местные жители говорят о звуках "вылетах" неподалеку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.
Фиксируются разрушения в центральном районе Донецка в результате обстрела из РСЗО.
По данным донецких пабликов, "прилеты" были на бульваре Школьном, проспекте Театральном и на улицах Набережной и Артема. После на месте обстрелов вспыхнули пожары.
Как утверждает российский пропагандист Андрей Руденко в своем Telegram, было выпущено 40 снарядов "по жилому району", и называет атаку "самым мощным обстрелом центральной части города за всю войну с 2014 года".
При этом в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" обращают внимание на очередную провокацию российских захватчиков и их практике обстрелов подконтрольных им населенных пунктов, чтобы затем лживо обвинить украинских военных.
"Русня в очередной раз коварно обстреляла в.о.Донецк из реактивных установок залпового огня. Местные жители сообщают, что звук был таким, как стреляют из пригорода", - говорится в публикации.
Напомним, перед этим, 6 декабря, центр оккупированного Донецка попал под обстрел, в результате чего, в частности, вспыхнули пожары.
При этом в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) представили доказательства, что удары нанесли сами россияне, о чем свидетельствуют места прилетов.
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