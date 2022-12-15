Центр Донецька потрапив під обстріл із РСЗВ: що відомо
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи внаслідок обстрілу з реактивних установок залпового вогню вранці у четвер, 15 грудня. При цьому російські пропагандисти звинувачують в атаці ЗСУ, хоча місцеві жителі говорять про звуки "вильотів" неподалік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.
Фіксуються руйнування у центральному районі Донецька внаслідок обстрілу з РСЗВ.
За даними донецьких пабліків, "прильоти" були на бульварі Шкільному, проспекті Театральному та на вулицях Набережної та Артема. Потім на місці обстрілу спалахнули пожежі.
Як стверджує російський пропагандист Андрій Руденко у своєму Telegram, було випущено 40 снарядів "по житловому району", і називає атаку "найпотужнішим обстрілом центральної частини міста за всю війну з 2014 року".
При цьому в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" звертають увагу на чергову провокацію російських загарбників та їхню практику обстрілів підконтрольних їм населених пунктів, щоб потім брехливо звинуватити українських військових.
"Русня вкотре підступно обстріляла т.о. Донецьк з реактивних установок залпового вогню. Місцеві жителі повідомляють, що звук був таким, як стріляють із передмістя", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, перед цим, 6 грудня, центр окупованого Донецька потрапив під обстріл, в результаті чого, зокрема, спалахнули пожежі.
При цьому в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) надали докази, що удари завдали самі росіяни, про що свідчать місця прильотів.
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