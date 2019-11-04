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Цінова кон'юнктура для українських експортерів продовжує погіршуватися

Новини » Економіка     04.11.2019 - 17:48
Цінова кон'юнктура для українських експортерів продовжує погіршуватися
Фото: завод (РБК-Україна)

Ціни на сталь і залізну руду знижуються

У жовтні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів продовжувала погіршуватися через подальше звуження світової торгівлі. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (жовтень 2019 року).

Як відзначається в огляді, ціни на сталь і залізну руду знижувалися, хоча ціни на зернові дещо скоригувалися у бік підвищення.

Цінова кон'юнктура для українських експортерів продовжує погіршуватися

"Ціни на енергоносії коливалися у вузькому діапазоні. Їх підтримували очікування торговельних переговорів між США та Китаєм, (що може активізувати попит з боку Китаю, насамперед, на американську нафту), зменшення кількості бурових установок у США та високий рівень виконання угоди ОПЕК+. Попри це пропозиція на ринку залишалася значною, що на тлі послаблення попиту, насамперед з боку Китаю, тиснуло на ціни в бік зниження", - йдеться в огляді.

Цінова кон'юнктура для українських експортерів продовжує погіршуватися

У той же час ситуація на фінансових ринків покращилася з огляду на: певний прогрес у торговельних переговорах між США та Китаєм, погодження ЄС відтермінування Brexit, поліпшення ділових очікувань Німеччини та очікуване чергове зниження процентної ставки ФРС..

Нагадаємо, за даними НБУ, у вересні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів погіршилася.

Зазначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. В результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишиться на прогнозному горизонті близькою до поточної.

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