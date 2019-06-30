У червні 2019 року світова цінова кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася завдяки зростанню цін на зернові та високим цінам на залізну руду. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (червень 2019 року).

Як зазначається в огляді, у червні 2019 року світові товарні та фінансові ринки продовжували перебувати під впливом переоцінок учасниками ринків перспектив зростання світової економіки через торговельний конфлікт між США та Китаєм. Водночас оголошена зустріч керівників двох держав на саміті G-20 наприкінці місяця позитивно відобразилася на очікуваннях учасників ринків.

За даними НБУ, ціни на зернові стрімко зросли через суттєве погіршення погодних умов у США в травні - червні, що зумовило затримку посівної кампанії кукурудзи та негативно вплинуло на очікування врожайності. Ціни на залізну руду залишалися високими через обмежену пропозицію та підвищений попит з боку Китаю.

У той же час, світові ціни на сталь у червні знижувалися через значне зростання пропозиції в умовах порівняно стабільного попиту.

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Експерти НБУ також зазначають, що ситуація на світових фінансових ринках для країн, ринки яких розвиваються, поліпшилася попри загальні негативні очікування щодо уповільнення зростання світової економіки. Готовність провідних центральних банків, зокрема ЄЦБ та ФРС, пом’якшувати монетарну політику призвела до стрімкого зниження доходності державних цінних паперів цих країн, йдеться в огляді.

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Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в. п. і становить мінус 5,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,9 в.п. і становить мінус 5,2%.

Відзначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту та світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. У результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишатиметься на прогнозному горизонті близькою до поточної.