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Українські промисловці погіршили очікування

Новини » Економіка    08.05.2019 - 12:27
Українські промисловці погіршили очікування
Ілюстративне фото (evrz.com.ua)

Дані опитування 1,5 тисячі підприємств показують зниження індексів

Індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в.п. і становить мінус 5,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,9 в.п. і становить мінус 5,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості і в переробній промисловості знизився в порівнянні з I кварталом на 0,2 в.п. і склав плюс 0,6%.

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1498 підприємств.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. За даними Держстату, за січень-березень промвиробництво скоротилося на 0,9%.

Відзначимо, за даними опитування НБУ очікування бізнесу України щодо ділової активності в I кварталі 2019 роки дещо покращилися. За даними опитування, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 119,7% (у попередньому кварталі - 117,3%).

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