Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ціна бареля нафти марки WTI впала до 54 доларів

Президент США Дональд Трамп подякував Саудівській Аравії за зниження ціни на нафту. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

За словами Трампа, ціна бареля нафти марки WTI впала до 54 доларів, після того, як її вартість становила 82 долари.

"Ціни на нафту знижуються. Відмінно! Це як велике скорочення податків для Америки і світу. Насолоджуйтесь! 54 долара (нафта марки WTI, - ред.), було 82 долари. Спасибі Саудівській Аравії, але потрібно ще нижче", - написав він.

Як повідомляє РБК, зниження ціни на нафту спостерігалося з початку жовтня. Зокрема, вчора 20 листопада, ф'ючерси на нафту американської марки WTI подешевшали на 3,77 доларів (-6,6%). Вчора торги завершилися на рівні 53,43 доларів за барель, сьогодні ж ціна бареля нафти становить 54,73 долара.

Нагадаємо, ціна нафти Brent торгується нижче 64 доларів за барель. Зокрема, вчора, 20 листопада, ціна нафти впала на більш ніж 1 долар за півгодини і становила 61,73 долар за барель.