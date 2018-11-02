Мексика вперше за 10 років імпортувала нафту із США

Ілюстративне фото (pemex.com)

Судно з 348 тис. бар. легкої нафти прибуло в термінал Пахаритос в штаті Веракрус

Державна нафтогазова компанія Мексики Pemex вперше більш ніж за 10 років імпортувала партію нафти зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомили джерела в енергетичному секторі, передає РБК-Україна з посиланням на видання El Universal.

Наголошується, що судно з 348 тис. бар. легкої нафти прибуло в термінал Пахаритос в штаті Веракрус.

Всього в листопаді в Мексику повинні поставити щонайменше чотири партії легкої нафти по 350 тис. бар.

Відповідний контракт був підписаний в кінці жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що США відмовляються від нафти з Ірану. Так, відповідний меморандум підписав президент США Дональд Трамп.

Трамп також підкреслив, що меморандум складений після ретельного аналізу ситуації на світовому ринку нафти і ґрунтується в тому числі на інформації про зростання нафтовидобутку в ряді країн світу і наявність стратегічних запасів вуглеводнів.