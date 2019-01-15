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Венесуела має намір продавати нафту за кордон за криптовалюту

Новини » Політика    15.01.2019 - 00:25
Венесуела має намір продавати нафту за кордон за криптовалюту
Фото: Ніколас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Мадуро наказав експортуватися за криптовалюту 15% від загального обсягу нафти

Президент Венесуели Ніколас Мадуро зобов'язав державні нафтокомпанії країни почати експорт нафти за місцеву криптовалюту El Petro. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Nacional.

Згідно з розпорядженням Мадуро, за криптовалюту має експортуватися 15% від загального обсягу нафти.

Зазначається, що розпорядження передусім стосується основного оператора на нафтовому ринку країни - національної компанії PDVSA.

"Компанії можуть довіряти мені, давайте зробимо економіку ефективною за ці шість років", - заявив президент Венесуели.

Мадуро також оголосив про примусову зміну курсу криптовалюти з 9 тис. до 36 тис. боліварів.

Нагадаємо, Венесуела з 20 лютого 2018 року запустила власну криптовалюту El Petro, заявивши, що її курс будет змінюватися залежно від коливань цін на нафту.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти оточення Мадуро - 6 фізичних і трьох юридичних осіб. Обмеження запроваджені проти Сілії Флорес - дружини глави держави, яка в 2012-2013 роках була генеральним прокурором країни. З чиновників під санкції також потрапили міністр оборони, чинний і колишній віце-президенти. Сам Мадуро перебуває під санкціями з 31 липня 2017 року.

США відмовляються визнавати легітимність президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

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