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Високі ціни на нафту можуть негативно вплинути на Південно-Східну Азію, - МЕА

Новини » Економіка    30.10.2018 - 13:04
Фото: Фатіх Біроль (wikipedia.org)
Фото: Фатіх Біроль (wikipedia.org)

Від зростання цін на нафту вже страждають економіки Індії та Індонезії

Зростання цін на нафту може негативно вплинути на Південно-Східну Азію. Про це Reuters заявив глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, передає РБК-Україна.

За його словами, великі економіки Азії, що розвиваються, такі як Індія та Індонезія, цього року постраждали від подорожчання нафти, яке спочатку року склало близько 15%. Зокрема, високі ціни вплинули на поточний дефіцит платіжного балансу.

"Два чинники здійснюють тиск на зростання світового попиту на нафту. Перший - це високі ціни на нафту, і в багатьох країнах вони безпосередньо пов'язані зі споживчими цінами. Другий - уповільнення темпів зростання світової економіки", - зазначив Біроль.

У той же час на Південно-Східну Азію зростання цін на нафту вплине сильніше, тому що попит збільшується швидко, а виробництво падає, в результаті чого регіон стане нетто-імпортером нафти, газу і вугілля.

Нагадаємо, сьогодні в ході торгів ціна нафти Brent опустилася нижче 77 доларів за барель.

Зазначимо, раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Аль Сауд передбачив зникнення РФ з світового ринку нафти.

 

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