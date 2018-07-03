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Нестабільна обстановка в Лівії призвела до зростання цін на нафту

НовиниЕнергетика    03.07.2018 - 09:31
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Подальше зростання цін обмежене збільшенням видобутку ОПЕК і ослабленням попиту

Нестабільна обстановка в Лівії призвела до зростання цін на нафту. Зокрема, станом на ранок, 3 липня 2018 року, ціна північноморської нафти марки Brent піднялися на 0,56% - до 77,73 доларів за барель, повідомляє Reuters.

"Ціни на нафту ростуть вранці у вівторок на тлі нестабільної ситуації в Лівії, але подальший підйом ринку обмежений збільшенням видобутку ОПЕК і ослабленням попиту на сировину", - йдеться в повідомленні.

Крім цін на нафту Brent ростуть ціни і на WTI - до 74,55 доларів за барель (на 0,82%вище попереднього закриття).

Повідомляється, що напередодні Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) оголосила форс-мажор на відвантаження нафти з двох портів (Zueitina і Hariga), що може призвести до того, що видобуток нафти в країні зменшиться на 850.000 барелів на добу.

"Серед інших факторів тиску на котирування аналітики називають ознаки ослаблення попиту на нафту в ключовому регіоні-споживачі сировини, Азії, а також в США" ,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія готується до скорочення імпорту нафти з Ірану.

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Теги публікації: Brent, нефть, Ливия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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