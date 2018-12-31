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НБУ назвав причини падіння цін на нафту

Новини » Енергетика    31.12.2018 - 15:01
НБУ назвав причини падіння цін на нафту
Ілюстративне фото (OilNow)

Ціни на нафту продовжили стрімко падати під впливом надлишкової пропозиції на ринку

У грудні 2018 року світові ціни на нафту продовжили падіння, розпочате в середині жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку (грудень 2018 року).

Як зазначається в огляді, причиною залишалася надлишкова пропозиція на ринку через нарощення видобування в США, Росії та Саудівській Аравії в умовах послаблення санкцій щодо Ірану. Додатковими факторами були погіршення очікувань щодо розвитку світової економіки та незначне зменшення запасів нафти в США попри сезонне збільшення попиту.

НБУ назвав причини падіння цін на нафтуbank.gov.ua

"Лише домовленості в рамках ОПЕК+ щодо скорочення обсягів виробництва нафти в 2019 році на 1,2 млн бар./добу стримувало глибше зниження", - зазначають в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, ціна північноморської нафти марки Brent наприкінці грудня 2018 грудня коштувала близько 52 доларів за барель. За увесь 2018 рік ціна нафти впала на 22%.

Ще на початку жовтня 2018 року ціна північноморської нафти марки Brent піднімалася вище позначки 86 доларів за барель.

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