США відмовляються від нафти з Ірану

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США вважає, що "у світі виробляється достатньо нафти і нафтопродуктів" країнами, крім Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав меморандум, в якому дозволив відмовитися від поставок нафти з Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, опублікований на сайті Білого дому.

Меморандум адресований Держдепартаменту, Мінфіну та Міністерству енергетики США та виданий за кілька днів до запровадження другого етапу санкцій проти Ірану.

"Я дійшов висновку, що в світі виробляється достатньо нафти і нафтопродуктів іншими країнами, крім Ірану, щоб значно скоротити закупівлі нафти і нафтопродуктів в Ірану іноземними фінансовими організаціями", - йдеться в меморандумі.

Трамп також підкреслив, що меморандум складений після ретельного аналізу ситуації на світовому ринку нафти і ґрунтується, зокрема, на інформації про зростання нафтовидобутку в низці країн світу і наявність стратегічних запасів вуглеводнів.

Нагадаємо, президент Ірану Гассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових санкцій з боку США, які набудуть чинності 4 листопада цього року.