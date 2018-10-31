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Рухані заявив, що Іран не боїться нових санкцій США

Новини » Політика    31.10.2018 - 14:48
Фото: Хасан Рухани (london.mfa.gov.ir)
Фото: Хасан Рухани (london.mfa.gov.ir)

США 4 листопада введуть нові санкції проти Ірану

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових санкцій з боку США, що вступлять у дію 4 листопада цього року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"4 листопада цього року очікуємо нову несправедливість з боку американців. Але народ має знати, що, без жодних сумнівів, уряд Ірану не має страху перед американськими загрозами", - заявив Рухані.

Нагадаємо, конгресмени стурбовані занадто слабкими санкціями США проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що США провели переговори з міжбанківською системою передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Зокрема, Вашингтон наполягає, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як в 2012 році, до підписання ядерної угоди.

17 жовтня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 20 іранських компаній і банків. США звинуватили один із підрозділів, що входить до Корпусу вартових ісламської революції, у використання дітей як солдатів у Сирії і впровадили санкції за фінансову допомогу йому.

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